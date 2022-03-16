КНР внедрит "умные" технологии Паралимпиады-2022 в повседневную жизнь

Более 120 научно-технических разработок были применены на завершившихся зимних Паралимпийских играх в Пекине. "Умные" технологии позволили подготовить безбарьерную среду для участников соревнований, помогали паралимпийцам ходить, слышать, видеть и говорить. Об этом сообщают СМИ.

Например, спортсменов обеспечили различными цифровыми устройствами. Проверка личности осуществлялась через цифровые бейджи, они же предоставляли атлетам информационные услуги.

Цифровые пластыри в режиме реального времени собирали и загружали в базу данных информацию о температуре тела и пульсе участников Игр, что помогло обеспечить эффективную профилактику и контроль эпидемиологической ситуации.

Интерактивные роботы, "обученные" разным языкам, помогали ориентироваться на местности посредством жестов, текста и голоса.

Чтобы удовлетворить основные потребности паралимпийцев, к Играм была разработана специальная интеллектуальная платформа управления Паралимпийскими деревнями.

Ожидается, что эти интеллектуальные технологии будут постепенно внедряться в повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями.