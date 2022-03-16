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В Московской области отменили обязательное ношение масок

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Власти Подмосковья отменили обязательное ношение масок. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В сообщении говорится, что больше нет необходимости ни в масочном режиме, ни в социальной дистанции на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях.

Кроме того, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных мер.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене масочного режима на территории столицы с 15 марта.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/415541
Теги:
Москва, маски
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