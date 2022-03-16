В Московской области отменили обязательное ношение масок

Власти Подмосковья отменили обязательное ношение масок. Об этом во вторник, 15 марта, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В сообщении говорится, что больше нет необходимости ни в масочном режиме, ни в социальной дистанции на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях.

Кроме того, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных мер.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене масочного режима на территории столицы с 15 марта.

Источник: moslenta.ru