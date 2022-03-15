"Нам повезло". Родители учеников АУВК ШГ №6 благодарны директору и учителям

Родители учеников одной из столичных школ, а именно школы-гимназии №6 им И.В. Панфилова (АУВК ШГ №6) обратились в редакцию vb.kg с просьбой опубликовать их благодарственное письмо в адрес руководства учебного заведения и своего классного руководителя.

"Нам повезло! Мы учимся в прекрасной инновационной школе с модным, прекрасным интерьером: где современные оборудованные кабинеты, обновленные коридоры, актуальные стенды, мраморные, всегда чистые, питьевые фонтанчики, поющие птицы, успокаивающие плавающие рыбки в аквариумах, детские фигурки животных на клумбах школы, поднимающие настроение растяжки с фото детей, рекомендации по ПДД, школьное радио, обновленный актовый зал, постоянно меняющиеся выставки поделок ребят из кружков: "Маугли", "Творческие ручки", "Умелые руки" в светлом, красивом фойе, где появились "цветущие окна", т.к. ребята из кружка "Юные экологи" ухаживают за цветами и многое другое, что отличает нашу школу от других школ города Бишкек. Вот поэтому школа переполнена: вместо 620 школьников учится 2211 учащихся, но несмотря на переуплотнение, на большое количество детей в классах (по 40-45 учеников), ребенок учится находить общий язык со всеми, он начинает понимать многообразие людских характеров и интересов.

Руководит школой Усубакунова Айгуль Ильясовна, современный, толерантный, мобильный директор, красивая женщина, настоящий педагог.

Она добивается от кураторов классов, чтобы в нашей школе каждый ученик был как на ладони, за становлением ребят следят учителя, администрация, психолог, социальный педагог. Школе результативно помогают родители ребят. По ее мнению, воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать своих воспитанников.

Все новшества в учебно-воспитательном процессе, все инновации в преподавании учебных предметов, все положительные движения по улучшению цифровой, материально-технической базы школы конечно же возглавляются директором, которая за 1,5 года сделала в школе очень многое:

-активизировала работу с меценатами, спонсорами;

-привлекла различные организации к сотрудничеству;

-укрепила сотрудничество и социальное партнерство с ВУЗами, СУЗами, колледжами, Кыргызстана и других стран.

Развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Становление же личности учащихся происходит в школе, и главная роль в этом становлении принадлежит классному руководителю. Это она является во всем примером для детей. В школе особое внимание уделяется личности учащихся, их эстетическо-нравственному развитию. Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными мнениями. Каждый человек формируется и развивается в соответствии с врожденными качествами и способностями, а социальное окружение при этом играет весьма значительную роль.

Важный положительный нюанс влияния школы на личность ребенка - это формирование у учащихся новых интересов к полезному труду. Современные учебные заведения могут похвастаться разнообразными секциями, театральными и спортивными кружками. Участвуя во всех школьных мероприятиях, ребенок развивается, находит что-то поистине интересное для себя. Иногда именно за счет грамотной работы педагогов-организаторов, ребенок определяется с желаемой профессией, которой хочет посвятить свою жизнь. Влияет школа и на развитие волевых качеств у детей. Амбициозность, целеустремленность, активность - все эти положительные качества развиваются на фоне правильной деятельности педагогов. Стимулируя своих учеников к постоянному познанию, к получению все новой и новой информации, преподаватель может добиться того, что дети и по жизни продолжат проявлять амбициозность и целеустремленность...

Большое влияние на развитие ребенка, конечно же, оказывает и его семья, она влияет на жизнь маленького человечка, но программирует становление личности ребенка куратор класса! И в этом мы, родители АУВК ШГ №6 убедились на примере наших классов.

Сегодня хотелось бы поговорить не о роли семьи в воспитании личности, а о влиянии куратора и классного коллектива на развитие личности ученика.

Человек формируется под влиянием старших и, конечно же педагогов, например, куратора, которая прямо или косвенно оказывает сильное влияние на становление человека.

Коллектив влияет на каждого ее члена путем установления определенных правил, традиций, стиля поведения и т.д. значительное влияние на развитие личности школьника оказывают его взаимоотношения со сверстниками, что отражается в статусном положении ребенка в классном коллективе.

Коллектив класса - группа людей, взаимно влияющих друг на друга и связанных между собой общностью социально обусловленных целей, интересов, потребностей, норм и правил поведения, совместно выполняемой деятельностью, общностью средств деятельности, единством воли, выражаемой руководством коллектива, в силу этого достигающего более высокого уровня развития, чем простая группа. Классный руководитель поддерживает, стимулирует и незаметно корректирует все виды отношений в классе, имея в виду их стержень – деловые связи учащихся.

Актив стабилен, но классный руководитель создаёт условия для планомерной смены поручений в самоуправлении класса.

Чтобы ребенку было комфортно в классном коллективе, наш классный руководитель Волошина Елена Александровна решает следующие задачи:

1. Создает все условия для развития интеллектуальных, творческих, нравственных качеств наших детей.

2. Обеспечивает педагогическую поддержку учащимся для развития их творческого потенциала.

3. Создает условия для формирования навыков здорового образа жизни.

4.Создает условия для социальной адаптации каждого ребенка к современному обществу.

5.Создает условия для укрепления внутрисемейных связей детей и их родителей.

Она играет главную роль и в формировании коллектива, и в организации его воздействия на личность каждого ребенка.

Она составила программу воспитательной деятельности классов, это своего рода программа воспитания успешности ребенка.

Работа по формированию коллектива проводится последовательно, целенаправленно и не просто по схеме - плану, а комплексно в рамках авторской целостной воспитательной программы деятельности. Она и стала фундаментом формирования классного коллектива и личности каждого ребенка.

Результат не заставил себя долго ждать:

-качество знаний ее классов всегда самое высокое в параллели;

-классы самые дружные;

-во всех конкурсах учащиеся ее классов одерживают победы;

-все дети всегда в форме;

-документация учеников самая лучшая;

-ребята успешны во всем: спорте, учебе, общественной жизни школы.

Мы, родители счастливы, что имеем в нашем классе такого человека как Волошина Елена Александровна, которая является нашим куратором!

Дети говорят: "Она начала с нами работать, когда мы были совсем маленькими и мы знаем, что она выпустит нас в открытый мир уже взрослыми юношами и девушками, она научит нас познавать мир, разбираться в плохом и хорошем, помогать нуждающимся, любить Родину, уважать свой язык (она говорит на кыргызском, немецком и русском языках)".

Мы никогда не забудем нашу первую встречу, когда мы добрались до нашего нового класса и испугались от его размеров, а Е.А. улыбнулась, пошутила, вселила в нас уверенность и смелость. Это ведь был не тот уютный маленький кабинет, в котором мы работали с нашей первой учительницей, а огромный кабинет химии, в котором находится множество непонятных предметов.

Нас охватила гордость за то, что мы будем находиться в таком роскошном классе и станем его владельцами. Невероятных размеров доска, какие-то устройства и таблички, склады разнообразной литературы, большой учительский стол, который простирался на всю ширину класса – это все помещалось в нашем новом учебном классе. Это тогда он нам казался таким большим и чужим, но теперь он является нашим домом и нашей защитной крепостью.

Мы часто шутим, что Волошина Е.А. является нашей второй мамой, а класс – второй родной дом.

Она ежедневно гостеприимно встречает своих воспитанников и с того времени мы стали одной семьей.

Много разных ситуаций и проблем встречается на нашем пути, однако мудрая женщина и опытный педагог всегда находит правильный выход из любой истории.

Каждого ученика она считает за родного ребенка и всех нас одинаково любит. Она никогда не разделяет нас на отличников и тех, кто плохо учится, всегда держит нас на одном уровне.

Наш родной педагог с каждого классного часа делает интересную историю, подробно и понятно объясняет, что такое толерантность, что такое патриотизм, что такое доброта.

У нее способности не только к преподаванию, но и к проведению с нами свободного времени.

Мимо нас не приходит ни один праздник, посиделки стали для нас привычным делом, а зимние празднования настоящими сказочными приключениями.

Она всегда весела, все наши проблемы решает с шутками, с юмором.

У нас складывается такое впечатление, что она не наш классный руководитель, а наш хороший верный друг.

На классных часах мы поем песни, учимся делать поделки, надувать смешно шары, играем в веселые игры, танцуем и проводим различные конкурсы.

В теплое время года мы часто ходим на прогулки.

Елена Александровна научила нас тому, как можно с пользой, весело и интересно проводить свое свободное время.

Мы очень любим нашу Елену Александровну! Она красивая женщина, заботливая мама, отличная учительница, мы обещаем, что будем учиться на 4 и 5. Мы очень любим нашу неуемную Елену Александровну и благодарим ее за сердечность, любовь, которую она нам дарит!", - говорится в благодарственном письме родителей.