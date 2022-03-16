В Бишкеке уже разобрали весь сахар в магазинах?

В Бишкек в некоторых крупных торговых сетях уже не осталось сахарного песка.

После того, как Россия приостановила экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза, цены на него в Кыргызстане резко подскочили.

Еще 11 марта, госслужба антимонопольного регулирования Кыргызстана заключила соглашение с сахарным заводом "Каинды кант" и четырьмя крупнейшими торговыми сетями страны о поддержании наиболее доступных цен на сахар.

В соответствии с договором магазины этих торговых сетей продавали сахарный песок по льготной розничной цене в 67 сомов за килограмм - по акции с ограничением в 1 кг в одни руки в сутки по карте лояльности.

Начиная с субботы люди стали активно запасаться и скупать имеющийся сахар пока он есть, и запасы были исчерпаны уже к среде.