Погода
$ 104.62 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

В Бишкеке уже разобрали весь сахар в магазинах?

133  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек в некоторых крупных торговых сетях уже не осталось сахарного песка.

После того, как Россия приостановила экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза, цены на него в Кыргызстане резко подскочили.

Еще 11 марта, госслужба антимонопольного регулирования Кыргызстана заключила соглашение с сахарным заводом "Каинды кант" и четырьмя крупнейшими торговыми сетями страны о поддержании наиболее доступных цен на сахар.

В соответствии с договором магазины этих торговых сетей продавали сахарный песок по льготной розничной цене в 67 сомов за килограмм - по акции с ограничением в 1 кг в одни руки в сутки по карте лояльности.

Начиная с субботы люди стали активно запасаться и скупать имеющийся сахар пока он есть, и запасы были исчерпаны уже к среде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415548
Теги:
цены, Бишкек, дефицит, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  