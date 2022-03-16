В КР на 16 марта зарегистрировано всего 5 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 16 марта зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 3,

в Чуйской области – 1,

в Ошской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 763 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 30 человек.

За весь период выздоровели – 195 946 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2975 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 121 человек. На амбулаторном лечении – 140 человек.