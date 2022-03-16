В КР на 16 марта зарегистрировано всего 5 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 16 марта зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 3,
в Чуйской области – 1,
в Ошской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 200 763 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 30 человек.
За весь период выздоровели – 195 946 человек.
За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2975 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находится 121 человек. На амбулаторном лечении – 140 человек.