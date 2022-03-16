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Ветеран МВД КР, проживающий в США, стал членом Cоюза писателей России

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- Наталья Крайнова
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Подполковник внутренней службы, ветеран пресс-службы МВД, поэт и прозаик Анарбек Акматбеков, проживающий в городе Нью- Йорк США, принят в Международную академию русской словесности и Московскую областную организацию Союза писателей России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В свое время Анарбек Акматбеков работал начальником отдела пресс-службы МВД. Анарбеку Акматбекову вручили диплом о присвоении академика Международной академии русской словесности.

Вместе с нашим ветераном также вступили в ряды Международной академии русской словесности и Московскую областную организацию Союза писателей России поэт Айталы Жандаров, проживающий в Москве, Кайыргул Сыдыканова, гражданка Кыргызстана, Гульмира Серккалиева, гражданка Республики Казахстан. Они все авторы сборников стихов и проз, публикующихся в республиканских, российских и международных сборниках, а также лауреаты и номинанты многих наград.


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URL: https://www.vb.kg/415553
Теги:
ветераны, МВД
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