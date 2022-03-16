В Чаткальском районе из-за дождей затопило 74 жилых дома

Пресс-центр МЧС сообщает, что 15 марта около 11 часов из-за проливных дождей паводковые воды превысили края канала, в результате затопило дворы 74 жилых домов в селах Жаны-Базар, Курулуш и Кара-Ой Чаткальского района. В результате происшествия один жилой дом полностью затоплен.

В настоящее время под угрозой затопления находятся 11 домов.

На место происшествия привлечены 5 спасателей ПСЧ № 87 Чаткальского района и 74 человека из служб гражданской защиты.

Сегодня, 16 марта, продолжаются мероприятия по ликвидации затопления.