В КР самозахватчикам земель начнут выдавать госакты на право собственности

Государственное учреждение "Кадастр" при Министерстве сельского хозяйства начнет работу по выдаче государственных актов на право собственности на самовольно застроенные участки после вступления в законную силу закона "О земельной амнистии". Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

По ее данным, сейчас ведется работа по выдаче технических паспортов.

"Напомним, технический паспорт не является документом, подтверждающим право собственности на участок или недвижимость.

На данный момент проект закона "О земельной амнистии" прошел первое чтение, после в него были внесены изменения, далее ожидается еще два чтения и подпись главы государства. Затем кабинету министров Кыргызской Республики будет дан срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом", - говорится в сообщении ГУ "Кадастр".

Напомним, в прошлом году президент Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий изменения в Закон "О переводе (трансформации) земельных участков". Согласно этому закону, построившие дома освобождаются от необходимости выплаты компенсации, связанной с сельскохозяйственными потерями.