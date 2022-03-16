Погода
$ 104.62 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

В Кыргызстане стартовала информационная кампания против домогательств

150  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в социальных сетях началась информационная кампания #НЕМОЛЧИ против домогательств. Об этом сообщает отдел по коммуникациям ПРООН.

Сообщается, что в социальных сетях при поддержке ПРООН в рамках Совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" началась информационная кампания против домогательств. Инициативу поддержали представители шоу-бизнеса, активисты, журналисты. В рамках медиакампании подготовлены видеоролики о харассменте, а художница Татьяна Зеленская нарисовала серию иллюстраций.

Основная цель кампании - информировать общественность о видах харассмента и рассказать, как защитить себя при его проявлении.

В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте (исследование Кыргызской ассоциации женщин-судей). Харассмент относится к проявлениям насилия, которые чаще всего направлены на женщин и девочек. Это любые неприемлемые действия или угрозы таковых, которые унижают человека, нарушают личные границы, наносят вред. Это может произойти где угодно: на работе, на улице, в заведении, такси или Интернете.

К сожалению, понятие "домогательств" пока не определено законодательством Кыргызстана как правонарушение.

В 2021 году по инициативе женщин-депутатов VI созыва в Жогорку Кенеш был внесен законопроект о защите от домогательств на рабочем месте.

В случае его принятия работодатели будут нести ответственность за обеспечение безопасных условий труда и механизмов обеспечения защиты сотрудников от домогательств на рабочем месте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415569
Теги:
ПРООН, Кыргызстан, сексуальные домогательства
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  