В Кыргызстане стартовала информационная кампания против домогательств

В Кыргызстане в социальных сетях началась информационная кампания #НЕМОЛЧИ против домогательств. Об этом сообщает отдел по коммуникациям ПРООН.

Сообщается, что в социальных сетях при поддержке ПРООН в рамках Совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" началась информационная кампания против домогательств. Инициативу поддержали представители шоу-бизнеса, активисты, журналисты. В рамках медиакампании подготовлены видеоролики о харассменте, а художница Татьяна Зеленская нарисовала серию иллюстраций.

Основная цель кампании - информировать общественность о видах харассмента и рассказать, как защитить себя при его проявлении.

В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте (исследование Кыргызской ассоциации женщин-судей). Харассмент относится к проявлениям насилия, которые чаще всего направлены на женщин и девочек. Это любые неприемлемые действия или угрозы таковых, которые унижают человека, нарушают личные границы, наносят вред. Это может произойти где угодно: на работе, на улице, в заведении, такси или Интернете.

К сожалению, понятие "домогательств" пока не определено законодательством Кыргызстана как правонарушение.

В 2021 году по инициативе женщин-депутатов VI созыва в Жогорку Кенеш был внесен законопроект о защите от домогательств на рабочем месте.

В случае его принятия работодатели будут нести ответственность за обеспечение безопасных условий труда и механизмов обеспечения защиты сотрудников от домогательств на рабочем месте.