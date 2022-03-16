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Султанбеков в защиту Акрамова: Народ знает ваши заслуги и высоко ценит их!

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане лидер партии "Социал-Демократы" Темирлан Султанбеков опубликовал обращение по ситуации с гонением министра здравоохранения на хирурга Эрнста Акрамова.

"Проработав в системе здравоохранения более 60 лет, Эрнст Акрамов лично провел более 30 000 операций, спас жизни десятков тысяч кыргызстанцев, с 60-х годов прошлого века в течение двадцати лет он был единственным в Кыргызстане сосудистым хирургом, в дальнейшем он воспитал новых профессионалов.

Уильям Шекспир писал, что величайшая обида, какую можно причинить честному человеку, - это заподозрить его в нечестном.

Поэтому от лица десятков тысяч наших избирателей хочу принести извинения Эрнсту Хашимовичу за поведение министра, не обижайтесь на них, что взять с них, самое главное - народ Кыргызстана знает Ваши заслуги и высоко ценит их!

Вчера я созвонился и попросил депутатскую фракцию Социал-демократов обратиться к мэру с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Акрамову, а также предложить ему место в городской системе здравоохранения с предоставлением всех необходимых ему помещений и ресурсов", - написал Султанбеков в своем обращении.


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URL: https://www.vb.kg/415570
Теги:
Эрнст Акрамов
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