Под собором Парижской Богоматери обнаружены древние гробницы и саркофаги

Несколько гробниц и свинцовый саркофаг обнаружены археологами под собором Парижской Богоматери в ходе работ по реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года.

Захоронения, имеющие научную ценность, были обнаружены в ходе подготовительных работ по восстановлению шпиля древней церкви в центральной части собора, где расположен так называемый трансепт - поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. Об этом сообщает на своем сайте Министерство культуры Франции.

предполагается, что антропоморфный гроб был изготовлен для высокопоставленного сановника в 1300-х годах - спустя сто лет после строительства собора. Группа ученых уже использовала эндоскопическую мини-камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который деформировался под грузом земли и камней.

"Нам удалось разглядеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из растительных остатков в подголовье, что характерно для захоронений религиозных лидеров, - рассказал ведущий археолог группы Кристоф Бенье. - Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что и сохранность тела должна быть очень хорошей".

Помимо гробниц, непосредственно под нынешним уровнем пола здания были обнаружены также фрагменты расписных скульптур.

Археологам выделили время до 25 марта, после чего будут возобновлены работы по реконструкции собора, который планируют вновь открыть в 2024 году.