Токаев предложил закрепить в Конституции отмену смертной казни в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в послании к народу предложил закрепить отмену смертной казни в Конституции страны.

"Для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию. Важно внести системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика связана с определенными рисками. Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой", - добавил он.