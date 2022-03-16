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Токаев предложил закрепить в Конституции отмену смертной казни в Казахстане

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- Канат Кожоев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в послании к народу предложил закрепить отмену смертной казни в Конституции страны.

"Для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию. Важно внести системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. На сегодняшний день конкретный орган, ответственный за это направление, отсутствует. Подобная практика связана с определенными рисками. Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генеральной прокуратурой", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/415575
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