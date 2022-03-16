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Лес в черте города поглощает больше углерода, чем далекий от цивилизации

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- Анастасия Карелина
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Деревья и почва на опушках леса и в городской черте поглощают больше углекислого газа, чем насаждения, расположенные вдали от цивилизации. К таким выводам пришли американские биохимики, изучив почти 50 тысяч участков леса на северо-востоке США. Об этом сообщает Futurity.

Результаты данного исследования объясняются тем, что деревья на краю леса или в населенных пунктах получают больше света и благодаря этому растут в два раза быстрее.

Кроме того, почва в городской черте нагревается и высыхает настолько, что процессы разложения опавшей листвы и органики замедляются, из-за этого сокращается выделение углекислого газа в окружающую среду. То есть, леса и почва в городской черте утилизируют и "запечатывают" больше парниковых газов, чем принято было считать. Но польза опушек леса в борьбе с климатическим кризисом может быть недолговечна.


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URL: https://www.vb.kg/415576
Теги:
наука, США, экология, в мире
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