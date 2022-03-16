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Украинский вопрос. От угроз либералов Кыргызстана к мнению экспертов

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- Азиз Осмонов
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После начала спецоперации на Украине общество разделилось на два лагеря, понимающих происходящее и пытающихся попиариться на глобальной теме. Сам Кыргызстан сохраняет нейтралитет и всячески призывает стороны к миру.

При этом за время спецоперации выяснилось немало интересного: от существования опасных биолабораторий на территории Украины до того факта, что республика оказалась пешкой в борьбе Запада и России. В последнее время руководство Киева понимает, что Европа и США не готовы принять их ни в НАТО, ни в Евросоюз. Это может изменить происходящее на политической арене мира.

Новый поворот

Даже в ООН начали поворачивать свое мнение в диаметрально противоположенную сторону в отношении происходящего на Украине. Недавно персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностями сохранять беспристрастность. ООН запретила персоналу называть "войной" спецоперацию России на Украине.

"Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации на Украине", – рекомендуют в письме, которое цитирует The Irish Times.

Также отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в Сети.

Более того, изначально и Европа, и другие страны признавали на Украине крупные проблемы с неонацистами. В 2018 году агентство Reuters опубликовало комментарий Джоша Коэна, бывшего сотрудника USAID, который занимался управлением проектами экономических реформ на постсоветском пространстве. Тогда он написал в статье:

"Нет простого способа искоренить ядовитый ультраправый экстремизм, отравляющий украинскую политику и общественную жизнь, но без энергичных и немедленных усилий по противодействию ему он вскоре может поставить под угрозу само государство".

Мигранты vs либералы

Кыргызстану всегда был ближе русский мир. Это сложилось в силу географических и исторических событий, чтобы не говорили и не писали в соцсетях различные прозападно настроенные представители общества и различных НПО. В своей попытке выслужиться перед западными кураторами они забывают о миллионе граждан, работающих в России. И радуются тому, что те со дня на день вернуться на родину. Нет, не вернутся. Так как понимают, что на родине их не смогут обеспечить таким количеством рабочих мест и более-менее достойной зарплатой. И после заявлений отечественных либералов они начинают потихоньку выходить на акции поддержки в РФ.

Как отметил у себя на странице в соцсетях политик Феликс Кулов, события в Украине разделили наше общество. Появились диаметрально противоположные оценки проводимой Россией спецоперации.

"Я считаю нормальным явлением, когда у людей разные мнения. Наличие различных мнений и позиций не нарушает единства народа. Единство и богатство народа проявляется в многообразии людей его составляющих. Но при этом я не приемлю оскорбления, тупую критику, унижение человеческого достоинства. Оскорбления - это то, что разрушает единство. Понимаю, что многим легче оскорбить, чем убедить, аргументировать, потому что уровень воспитания и образования сильно упал. Проще говорить лозунгами, для этого большого ума не надо. Поэтому надо стремиться учиться уважать мнение тех, кто высказывает свою позицию, в том числе и о том, что происходит за пределами нашей страны, без навешивания оскорбительных ярлыков на несогласных с твоим мнением", - подчеркнул Феликс Кулов.

Он отметил, что Кыргызстан - импортозависимая страна, значительная часть населения поддерживается за счет материальной поддержки от родственников, проживающих в основном в Российской Федерации.

"Ситуация в Афганистане обязывает нас укреплять и расширять военно-техническое сотрудничество в рамках существующих соглашений... Все эти и другие факторы мы обязаны учитывать при оценке внешней политики, проводимой государством, прежде чем изощряться в голословной критике", - заключил он.

Внешний след и нападки на несогласных

В Кыргызстане общественно-политическую оценку происходящих событий пытался сформировать Вашингтон, используя широкую сеть своих НКО и системное финансирование местных СМИ.

"События на Украине привели к максимальной активизации сторонников прозападного развития. В соцсетях и СМИ постоянно идут дискуссии об одном: КР должна воспринимать действия на Украине как агрессию России и пересмотреть свое участие в ОДКБ и ЕАЭС, начав больше ориентироваться на западные ценности. Но для большинства жителей Кыргызстана Россия продолжает оставаться страной номер один", - отмечает VB.KG Игорь Шестаков.

Как отметил редакции другой эксперт Нурлан Алиев, после начала спецоперации на Украине в соцсетях появились угрозы тем, кто высказывает иную с западным обществом мнениями.

"Затравили просто за знак "Z" народную артистку Галину Кетову, машине с этим знаком требовали проколоть колеса, высылать из страны, Twitter и вовсе превратился в площадку для разжигания русофобии. Куда смотрят правоохранительные органы, непонятно. Более того, нейтральной позицию тех, кто "топит" за Украину, назвать точно нельзя. Появилось огромное количество фейков, раскачивающих украино-российскую тему и устраивающих травлю несогласным. Это показатель того, что деньги пошли. Понятно, что эта армия работать бесплатно не будет. Кто-то явно настроен на "вымывание" государств-союзников России и запугивание тех, кто оказывает какую-либо поддержку. Денег на это тоже явно не жалеют. А это однозначно опасная тенденция. Поэтому правоохранительным органам и ГКНБ надо начинать отслеживать подобные факты разжигания межнациональной розни и жестко пресекать. Если уж сохранять нейтралитет, то на всех уровнях государства и общества. Мир должен быть восстановлен. Не надо подливать масла в огонь и без того в сложной ситуации", - подчеркнул в беседе с VB.KG Нурлан Алиев.

В условиях борьбы двух мировых гегемонов самое главное понимать то, что в настоящее время Кыргызстан, как и другие государства, оказался в котле информационных войн. Правду от вымысла отличить становится все труднее. Фейки вливаются в информационное пространство ежеминутно. Важно сохранять разум и понимать, что мир скоро будет достигнут. Главное - остаться в нем человеком.


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URL: https://www.vb.kg/415578
Теги:
НПО, Россия, социальные сети, США, конфликт, Кыргызстан, киберугроза
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