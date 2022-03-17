Cон с включенным телевизором может привести к диабету и проблемам с сердцем

Американские ученые пришли к выводу, что сон в комнате даже с умеренным освещением может привести к развитию диабета, метаболическому синдрому и проблемам с сердцем, поэтому лучше всего спать в темноте. Об этом пишет New Atlas.

Данное исследование принадлежит ученым из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Во время эксперимента его участники провели ночь в помещении с уровнем освещенности 100 люкс – показатель эквивалентен включенному телевизору или прикроватному светильнику, а также яркому уличному свету, попадающему в комнату сквозь тонкие шторы.

Физиологические показатели добровольцев сравнили с данными тех, кто спал при тусклом свете. У волонтеров из первой группы зафиксировали учащение сердечных сокращений, увеличение их силы, а также повышение скорости кровообращения. Кроме того, с утра после сна в светлой комнате у людей появилась резистентность к инсулину – их клетки плохо реагировали на гормон и не могли получать энергию с помощью глюкозы из крови.

То есть, у тех, кто спал в освещенном помещении, в долгосрочной перспективе возрастал риск кардиометаболических проблем из-за повышенной нагрузки на сердце и других факторов.