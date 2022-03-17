Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

Cон с включенным телевизором может привести к диабету и проблемам с сердцем

319  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американские ученые пришли к выводу, что сон в комнате даже с умеренным освещением может привести к развитию диабета, метаболическому синдрому и проблемам с сердцем, поэтому лучше всего спать в темноте. Об этом пишет New Atlas.

Данное исследование принадлежит ученым из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Во время эксперимента его участники провели ночь в помещении с уровнем освещенности 100 люкс – показатель эквивалентен включенному телевизору или прикроватному светильнику, а также яркому уличному свету, попадающему в комнату сквозь тонкие шторы.

Физиологические показатели добровольцев сравнили с данными тех, кто спал при тусклом свете. У волонтеров из первой группы зафиксировали учащение сердечных сокращений, увеличение их силы, а также повышение скорости кровообращения. Кроме того, с утра после сна в светлой комнате у людей появилась резистентность к инсулину – их клетки плохо реагировали на гормон и не могли получать энергию с помощью глюкозы из крови.

То есть, у тех, кто спал в освещенном помещении, в долгосрочной перспективе возрастал риск кардиометаболических проблем из-за повышенной нагрузки на сердце и других факторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415579
Теги:
наука, США, здоровье, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  