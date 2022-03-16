Париж готов обсуждать вопрос автономии острова Корсика, на которой уже много лет настаивает массовое протестное движение. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе своего визита на остров. Сообщает издание Swissinfo.

Вопрос о том, чтобы дать Корсике автономию, снова возник из-за масштабных протестов, в ходе которых пострадали десятки человек. Они продолжаются более недели: манифестации проходят в поддержку корсиканского националиста Ивана Колонна, приговоренного к пожизненному заключению.

По словам Дарманена, если нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона переизберут на второй срок, он будет готов начать это обсуждение.