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Париж готов обсуждать вопрос автономии острова Корсика

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- Айжан Мамбеталиева
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Париж готов обсуждать вопрос автономии острова Корсика, на которой уже много лет настаивает массовое протестное движение. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе своего визита на остров. Сообщает издание Swissinfo.

Вопрос о том, чтобы дать Корсике автономию, снова возник из-за масштабных протестов, в ходе которых пострадали десятки человек. Они продолжаются более недели: манифестации проходят в поддержку корсиканского националиста Ивана Колонна, приговоренного к пожизненному заключению.

По словам Дарманена, если нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона переизберут на второй срок, он будет готов начать это обсуждение.


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URL: https://www.vb.kg/415580
Теги:
митинг, Франция, мировые новости
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