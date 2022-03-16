Какие медицинские центры закрылись по решению Минздрава (список)

В Кыргызстане, согласно приказам Министерства здравоохранения, прекратили свою деятельность Центр маммологии при Национальном центре онкологии и гематологии, Центр реконструктивно-восстановительной хирургии в Чуйской областной объединенной больнице и Научный центр урологии при Национальном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Отмечаем. Прекращение деятельности данных центров не влияет на качество оказания медицинских услуг, так как все они преобразованы в соответствующие отделения и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении министерства.