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Коллекционер по ошибке продал NFT-картину меньше чем за цент

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- Айжан Мамбеталиева
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Коллекционер случайно продал NFT-картинку камня менее чем за цент. На самом деле она стоит больше миллиона долларов/ Трейдер попытался связаться с новым владельцем токена, но безуспешно. Об этом сообщает Esquire.

Трейдер под ником Dino Dealer написал в твиттере, что лишился миллионного капитала в один клик - на это обратило внимание Vice. Дело в том, что он по ошибке продал NFT-изображение камня из коллекции EtherRock (токены которой оцениваются в миллион долларов каждый) за 444 wei вместо 444 ETH. Если 444 ETH - это чуть больше 1 миллиона долларов, а wei - одна квинтиллионная часть ETH, то камень ушел по цене меньше одного цента.

По словам трейдера, NFT смог перехватить один из ботов, отслеживающих изменения цен на платформе Etherscan.

Если верить сайту EtherRock, новый владелец продает изображение за 234 ETH (около 600 тысяч долларов).

Dino Dealer попытался связаться с владельцем в комментариях: "Сэр, не могли бы вы вернуть токен? Я совершил огромную ошибку, ваш бот опередил мою транзакцию", - написал горе-продавец. Ему ответили лишь мошенники.

EtherRock - коллекция из ста JPEG-изображений мультипликационных камней, созданная и проданная на блокчейне Ethereum в 2017 году.


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URL: https://www.vb.kg/415582
Теги:
Интернет, новости мира
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