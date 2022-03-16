В Архангельске будут судить огнеметчика из КР за попытку убить депутата

Уроженец Кыргызской Республики оказался на скамье подсудимых по делу о попытке убийства бывшего архангельского парламентария Алексея Пеункова, который сейчас отбывает наказание за бандитскую деятельность на рубеже "нулевых", пишет news29.ru.

Речь идет о нашумевшей истории 2005 года, когда в своем офисе от рук наемника едва не погиб криминальный бизнесмен Алексей Пеунков, обладавший в то время мандатом депутата областного Собрания.

42-летний уроженец Кыргызстана, проживавший в Новосибирске, обвиняется в покушении на убийство шести лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В тот день мужчина выстрелил из огнемета в окно офисного здания на улице Дачной в Архангельске, где предположиельно находились депутат и его пособники, однако реализовать намеченные планы у наемного убийцы не получилось, так как за мгновение до этого люди покинули помещение и перешли в другой кабинет.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал полностью, пояснили в прокуратуре Архангельской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд. Параллельно там же стартовал процесс в отношении пособника убийцы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия.

Добавим, что сам Пеунков был осужден в свое время к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также организованную преступную деятельность с целью монополизации в регионе рынка строительного песка.