В спецучреждениях Кыргызстана масочный режим будет сохранен

Пресс-служба СИН сообщает, что 11 марта в режиме видеоконференции было проведено заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории страны. По итогам совещания министерству здравоохранения следует совместно с заинтересованными государственными органами с 12 марта внести в установленном порядке в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения, предусматривающие отмену нормы обязательного ношения масок для учащихся и преподавательского состава в ВУЗах, СПУЗах и других общеобразовательных организациях, а также в торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в зданиях музеев, дворцов спорта, библиотек. При этом надо сохранить норму обязательного ношения масок в организациях здравоохранения (государственных, муниципальных и частных), а также в общественном пассажирском транспорте.

На сегодняшний день изменений в действующий алгоритм и инструкции, предусматривающие отмену обязательного ношения масок, нет. В связи с чем, до момента внесения изменений, в учреждениях УИС, учитывая эпидемиологическую ситуацию, масочный режим и обязательное прохождение ПЦР при посещении учреждений остается актуальным согласно ранее принятых мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в спецучреждениях.