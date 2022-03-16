Художникам и композиторам Кыргызстана рассказали об авторских правах

В Бишкеке сегодня, 16 марта 2022 года, Кыргызпатент совместно с творческой студией "7 небо" провели семинар для художников, дизайнеров и композиторов на тему: "Искусство – основа развития креативности". Сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Открывая мероприятие, директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева отметила, что креативные индустрии являются драйвером инновационного развития, и выразила уверенность, что делая уникальные открытия, творческие люди могут внести весомый вклад в развитие экономики.

В ходе семинара спикеры выступили с презентациями о креативной деятельности, брендинге, регистрации товарных знаков и авторских прав. Кроме того, была представлена информация о новых проектах Кыргызпатента. Участники активно дискутировали о необходимости развития творческой среды.

В мероприятии приняли участие представители творческих союзов, ассоциации творческой индустрии, художники, дизайнеры и композиторы Кыргызстана, для которых была организована экскурсия по Инновационному центру Кыргызпатента.