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Художникам и композиторам Кыргызстана рассказали об авторских правах

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 16 марта 2022 года, Кыргызпатент совместно с творческой студией "7 небо" провели семинар для художников, дизайнеров и композиторов на тему: "Искусство – основа развития креативности". Сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Открывая мероприятие, директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева отметила, что креативные индустрии являются драйвером инновационного развития, и выразила уверенность, что делая уникальные открытия, творческие люди могут внести весомый вклад в развитие экономики.

В ходе семинара спикеры выступили с презентациями о креативной деятельности, брендинге, регистрации товарных знаков и авторских прав. Кроме того, была представлена информация о новых проектах Кыргызпатента. Участники активно дискутировали о необходимости развития творческой среды.

В мероприятии приняли участие представители творческих союзов, ассоциации творческой индустрии, художники, дизайнеры и композиторы Кыргызстана, для которых была организована экскурсия по Инновационному центру Кыргызпатента.


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URL: https://www.vb.kg/415590
Теги:
Кыргызпатент, художник
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