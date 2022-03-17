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В Кыргызстане снова ожидается борьба за воду

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- Вячеслав Аникин
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Правительство в нынешнем году выделило миллиард сомов на очистку и ремонт ирригационной сети республики. Но эти деньги все равно что капля в море. По мнению специалистов отрасли, на приведение всех водных объектов нужно, как минимум, 150 миллиардов. Однако набрать такую сумму чиновники, понятное дело, не в состоянии. Поэтому закономерен вопрос: неужели и в нынешнем году засуха помешает собрать хороший урожай.

Согласно официальным данным, на балансе службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства находятся межхозяйственные каналы общей протяженностью в 5794,5 километра, 7670 гидротехнических сооружений, 3237 гидропостов, 115 насосных станций, а также 654 километра коллекторно–дренажных сетей. Кроме того, служба водных ресурсов отвечает за поддержание в рабочем состоянии 33 водохранилищ, 50 бассейнов суточного регулирования и 10 бассейнов декадного регулирования.

Недофинансирование отрасли привело к тому, что 30 процентов ирригационного оборудования и сооружений требуют капитального ремонта, примерно столько же необходимо модернизировать и переоснащать. Вот если бы мелиораторам ежегодно выделялось по миллиарду сомов, то тогда отрасль действительно работала бы эффективно.

Но стенать по поводу нехватки средств - зряшное дело. В принципе и полученный миллиард можно потратить с толком, хотя бы залатать основные "дыры" на водохозяйственных объектах.

Как сказал заместитель начальника службы водных ресурсов Валерий Гутник, до начала вегетационного полива необходимо провести механическую очистку 276 километров коллекторно–дренажной сети и 816 километров каналов. Ремонтные работы пройдут на территории 2310 гидротехнических сооружений 115 насосных станций. Но самое главное, будет проведен ремонт межхозяйственных каналов общей протяженностью в 662 километра.

Сейчас, по официальным данным, даже в межхозяйственных каналах теряется до 30 процентов поливной воды. Это происходит из–за того, что водные артерии не одеты в бетон. Поэтому по инициативе руководителей службы водных ресурсов в нынешнем году несколько научно–исследовательских институтов начали изыскательные работы для строительства Обводного Чуйского канала (ОЧК–2). Когда этот объект возведут, то потери живительной влаги будут минимальными. Так что родники в скором времени могут начать грандиозную стройку, вот только бы нашлись на нее средства.

Досадно, что власти в нынешнем году так и не разобрались с ассоциациями водопользователей, на балансе которых находятся внутрихозяйственные оросительные сети. Эти объекты даже сетями назвать сложно - сплошное решето. Ассоциации - маломощные в финансовом отношении общественные организации, у них нет средств даже на очистку арыков.

А в стране из–за наступающего засушливого климата скоро каждый грамм воды будет на вес золота.


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URL: https://www.vb.kg/415591
Теги:
вода, ирригация, Кыргызстан, засуха
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