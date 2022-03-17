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Завершилась инспекция спецучреждений Чуйской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Рабочая поездка по местам отбывания наказаний продлилась два дня. В ней участвовали заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу и первый заместитель председателя Службы исполнения наказаний Кемель Садыков.

Были осмотрены воспитательная колония для несовершеннолетних № 14 в селе Вознесеновка, колония общего режима № 8 в селе Петровка, колония-поселение № 45 в селе Беловодском и там же – колония строгого режима № 16, колония поселение № 32 в Новопавловке. А также исправительные учреждения № 3 в Новопокровке, № 1, № 27 и колония поселение № 26 в селе Молдовановка.

В рамках этой поездки обсуждались вопросы пищевого довольствия, соблюдения режима плюс организационные вопросы по обеспечению защиты периметра.

Были проведены совещания с руководителями учреждений, поставлены задачи по усилению оперативных отделов, работы в целом.

По итогам осмотра учреждений определены задачи для улучшения их деятельности и дальнейшего поэтапного решения имеющихся вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/415592
Теги:
ГСИН, колонии, Кыргызстан
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