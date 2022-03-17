Оля будет ходить! Но ее детям сейчас нечего есть

Пьяный водитель разделил жизнь Ольги на "до" и "после". Неопытный хирург сделал крайне неудачную операцию, после которой женщина десять лет гнила заживо. Скоро мучения Ольги Сайфулиной закончатся - ее лечат в одной из лучших ортопедических клиник России. Но пока она там, ее детям нечего есть здесь.

Мы общаемся с Ольгой по видеозвонку: она неподвижно лежит на кровати в нарядном черном платье с цветочками, свежим маникюром и ярким макияжем. Кажется, что красивая женщина "вклеена" из другой жизни в суровую больничную реальность - с потертыми костылями у изголовья кровати и уткой под ней. На тумбочке стоит нетронутый обед: Ольга не может проглотить ни кусочка - тошнит от лекарств. Говорит с трудом, голос слабый, срывающийся на стон... Вот так, со слезами и болью сбывается ее "мечта" - оказаться в больнице, где ее поставят на ноги.

Ольгу прооперировали 4 марта - около пяти часов врачи исправляли все, что натворили наши эскулапы. Оказалось, что первоначально ей неправильно собрали тазобедренный сустав и установили протез. Металл "лежал" на крупном нерве, передавливая его. Поэтому она и не могла двигать ступней. Не может и сейчас, но врачи говорят, что восстановить функцию можно.

- Операция записывалась на видео, чтобы проанализировать потом первоначальное состояние и результат. Теперь этот "фильм ужасов" будут показывать студентам - как пример недопустимой работы! Хирурги говорят, что давно не сталкивались с таким непрофессионализмом: им в буквальном смысле приходилось выпиливать металлическую конструкцию по сантиметру, чтобы сохранить и без того поврежденные нервы. Сейчас у меня все держится на медицинском цементе. Болит очень, но и облегчение тоже есть. В тазобедренной сумке не скапливается гной литрами. Нет диких буравящих болей. Но пока все равно на обезболивающих препаратах. Надеюсь, скоро станет легче. Врач сказал, что за три месяца нужно восстановить мышцы и нервы, а потом будет вторая операция: установят постоянный титановый сустав, - Ольга говорит отстраненно, словно не о себе, - настрадалась.

Ольгино лечение стоит около восьмисот тысяч рублей! Мы писали о ней в статье "У Ольги - большая беда. Спасет только операция" ("ВБ" от 25.06.2021). Но сбор двигался крайне медленно, все, что жертвовали люди, уходило на лекарства. А Ольга уже кричала от невыносимой боли - в районе бедра у нее образовалась синюшно–желтая шишка величиной с маленькую дыню! Внутри был гной, но врачи отказывались откачивать его, опасаясь обширного сепсиса. Оля звонила и плакала, просила написать о ней еще раз, чтобы сдвинуть сбор с мертвой точки. А потом произошло чудо! Православные сестры милосердия, к которым Ольга также обращалась за помощью, переслали статью в "Вечерке" в Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Объяснили, что в Кыргызстане нет ни врачей, которые смогли бы вылечить Ольгу, ни возможности собрать ей деньги на лечение в России. Около месяца длилось согласование между несколькими инстанциями, и в январе из Москвы пришла новость: деньги на лечение Оли переведены в полном объеме на счет Новосибирского научно–исследовательского института травматологии и ортопедии имени академика Цивьяна.

Ольга месяц стояла в очереди, считая не дни, а часы до момента госпитализации. К концу февраля она уже практически не могла вставать с постели. Но пришлось собрать силы в кулак и полететь на операцию - одной, с пересадками!

- Я и сейчас одна, но санитарки и медсестры очень помогают. Такое теплое отношение, словно родная им. От боли я уже не плачу, а вот вчера разрыдалась, когда с детьми разговаривала по WhatsApp. Моя мама говорит, что дома нечего есть - в прямом смысле. Продукты закончились, пенсия не скоро, да и маленькая она совсем. А мне тут еще три месяца нужно находиться под присмотром врачей. Как они там будут? - Оля стесняется прямо попросить о помощи еще раз.

Но ведь это и так очевидно. Дома Ольгу ждут дочки и пожилые родители.

Помочь им продержаться просто:

пополнить электронный кошелек "ЭЛСОМ": 0551320329;

передать деньги или продукты, лично связавшись с мамой Ольги по телефону 0 (555) 806–455 (Людмила Анатольевна).