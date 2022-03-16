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"Не все дома, построенные самовольно, будут узаконены", - ГУ "Кадастр"

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане не все самовольно застроенные участки будут узаконены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Кадастр".

По данным пресс-службы, в прошлом году со стороны президента Садыра Жапарова было дано поручение о трансформации незаконно построенных домов.

"В рамках поручения президента была проведена работа по подворному обходу домов и выдаче технических паспортов. В Кыргызстане на более чем 13 тысячах гектаров земли построены незаконные дома, но в ходе перепроверки выяснилось, что объектов в два раза больше. Не все дома, построенные самовольно, будут узаконены. Есть дома, которые построены на местах прохода линий электропередачи и газовых труб, рядом с могилами, полигонами и в местах, где есть риски наводнения. Всего таких участков более чем 2 тыс. гектаров и на них построены дома. В данное время разработан специальный законопроект, который будет регулировать ситуацию. Он уже прошел общественное обсуждение и сейчас рассматривается в парламенте", - говорится в сообщении госучреждения.


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URL: https://www.vb.kg/415596
Теги:
закон, земельный участок, самозахватчики
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