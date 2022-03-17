До 1 апреля индивидуальные предприниматели должны сдать декларацию онлайн

Индивидуальным предпринимателям необходимо представлять единую налоговую декларацию в электронном виде через "личный кабинет" Salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Это связано в связи с тем, что индивидуальные предприниматели с января 2022 года перешли на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа.

Чтобы сдать декларацию онлайн, необходимо получить доступ к "личному кабинету" Salyk.kg. Для этого достаточно на сайте Salyk.kg заполнить заявление о предоставлении/восстановлении доступа к информационной системе, распечатать его и отнести в налоговый орган по месту регистрации.

Получив доступ, через "личный налоговый кабинет" можно сдавать декларацию, отчеты и пользоваться другими налоговыми онлайн-услугами.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для физических лиц.

Декларацию обязаны подать: