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До 1 апреля индивидуальные предприниматели должны сдать декларацию онлайн

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- Наталья Крайнова
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Индивидуальным предпринимателям необходимо представлять единую налоговую декларацию в электронном виде через "личный кабинет" Salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Это связано в связи с тем, что индивидуальные предприниматели с января 2022 года перешли на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа.

Чтобы сдать декларацию онлайн, необходимо получить доступ к "личному кабинету" Salyk.kg. Для этого достаточно на сайте Salyk.kg заполнить заявление о предоставлении/восстановлении доступа к информационной системе, распечатать его и отнести в налоговый орган по месту регистрации.

Получив доступ, через "личный налоговый кабинет" можно сдавать декларацию, отчеты и пользоваться другими налоговыми онлайн-услугами.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для физических лиц.

Декларацию обязаны подать:

  1. государственные и муниципальные служащие,
  2. индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе,
  3. владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков),
  4. крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.


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URL: https://www.vb.kg/415600
Теги:
декларация, налоги, налоги в Кыргызстане
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