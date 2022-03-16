Депутат Коргонбай уулу Жусупбек вновь обескуражил кыргызстанцев

Депутат ЖК Коргонбай уулу Жусупбек своеобразно ответил в соцсетях на обвинение о наличии у него фальшивого диплома об образовании. По крайней мере, многих пользователей его ответ рассмешил, а некоторых обескуражил.

"Разве депутату Жогорку Кенеша к лицу отвечать подобным образом", - написал с недоумением один из пользователей интернета.

Напомним, депутат ЖК Коргонбай уулу Жусупбек не так давно успел прославиться на всю страну своим заявлением об отсутствии туалетной бумаги в туалетах Жогорку Кенеша.

Также он известен тем, что в 2018 году ЦИК лишил его депутатского мандата Бишкекского городского кенеша из-за наличия российского гражданства. Правда, сам Коргонбай уулу Жусупбек даже при наличии фотоподтверждений без зазрения совести заявлял СМИ, что никогда не имел российского гражданства.