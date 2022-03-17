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Жительница Нигерии создала кровать для младенцев на солнечных батареях

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- Айжан Мамбеталиева
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Жительница Нигерии Виртью Оборо создала уникальную кровать для новорожденных, которая в кратчайшие сроки помогает вылечить детскую желтуху и спасает жизни младенцев. Об этом она рассказывает на своей странице в "Фейсбук".

Женщина решила создать такое оборудование после того, как сама столкнулась с этой проблемой: ее новорожденному сыну было всего 48 часов отроду, когда малыша госпитализировали в отделение интенсивной терапии, поскольку он страдал от накопления билирубина (желчный пигмент в крови).

В развивающихся странах лечение при такой болезни довольно простое - фототерапия синим светом. Но в больнице не было фототерапевтических аппаратов, поэтому ребенку пришлось делать экстренное переливание крови.

Теперь Виртью Оборо, которая также является графическим дизайнером, с помощью своего технологического стартапа Tiny Hearts производит детские кроватки на солнечных батареях. Женщина работает с профессиональными медиками-педиатрами и биомедицинскими инженерами.

Эти необычные кроватки получили название Crib A'Glow. Они представляет собой маленькую коробку, которая светится ярко-голубым светом. Это складная и недорогая фототерапевтическая установка на солнечной энергии. Как отмечается в соцсетях стартапа, световые лучи фокусируются на теле ребенка, чтобы обеспечить максимальную эффективность, а использование светодиодных ламп позволяет избежать ожогов кожи, обезвоживания и высыпаний, которые могут быть обычными побочными эффектами таких устройств.

Это устройство уже помогло полумиллиону младенцев, сейчас такие уникальные детские кроватки можно найти в 500 больницах Нигерии. Сама Оборо хочет, чтобы ее устройство появилось в каждой нигерийской больнице.


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URL: https://www.vb.kg/415607
Теги:
дети, Африка, больница, врачи, новости мира
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