В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 10,
в Чуйской области – 2,
в Ошской области – 1.
За весь период зарегистрировали – 200 776 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 39 человек.
За весь период выздоровели – 195 985 человек.
За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2976 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 109 человек. На амбулаторном лечении – 122 человека.