В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 10,

в Чуйской области – 2,

в Ошской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 776 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 39 человек.

За весь период выздоровели – 195 985 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2976 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 109 человек. На амбулаторном лечении – 122 человека.