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В Таджикистане объявлен мораторий на проверки бизнеса

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В Таджикистане будет введен мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства. Соответствующий указ 16 марта подписал президент страны Эмомали Рахмон. Мораторий будет действовать до 1 января 2023 года.

Согласно документу, запрет на проверки установлен "с целью государственной поддержки деятельности субъектов предпринимательства, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций" и новых рабочих мест.

В комментарии к указу говорится, что для его реализации будет принят закон "О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства". Он, в частности, определит правовые основы для осуществления моратория и обеспечит защиту законных прав и интересов бизнеса.

В соответствии с положениями разработанного закона в период действия запрета на проверки приостанавливается действие положений таджикского законодательства, касающихся проверок деятельности субъектов предпринимательства. Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом уполномочен проводить мониторинг реализации моратория. Контролировать соблюдение и исполнение закона будет генеральная прокуратура.

В предыдущие годы Эмомали Рахмон уже вводил мораторий на проверки бизнеса. Предыдущий был объявлен президентом в январе 2019-го сроком на два года. Запрет на любые виды проверок касался субъектов предпринимательства, работающих в сфере производства (всего около 2 тыс. предприятий).

До этого, в начале 2018 года, также был введен запрет на проверки деятельности производственного предпринимательства, однако он был не полным: право проверять предприятия сохранили налоговые органы, Генпрокуратура, Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией и Национальный банк. Мораторий 2019 года отменил и эти проверки. В то же время он не затронул остальные субъекты малого и среднего бизнеса (например, сферы услуг и торговли).

Отметим, что высокие налоги и штрафы, частые проверки и неформальные платежи представителям проверяющих органов являются основными причинами, по которым многие субъекты бизнеса прекращают свою деятельность в Таджикистане.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/415614
Теги:
бизнес, мораторий, проверки, Таджикистан
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