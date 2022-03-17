Нургалы Асаналиев подставил президента и учителей Чуйской школы-интерната?

Строительство 15-квартирного дома для учителей Чуйской школы-интерната, в закладке капсулы которого участвовал сам президент Садыр Жапаров, судя по всему приказало долго жить. Об этом редакции vb.kg заявили жители села Джаны-Жол, которые обратились к нам по поводу этого дома.

По их словам, за всем этим стоит человек, который наносит вред имиджу страны.

"Помните, как помпезно проходила закладка капсулы под строительство 15-квартирного дома для учителей Чуйской школы-интерната? Происходило все это действо 27 декабря 2021 года, когда сам Садыр Нуркожоевич принял участие в этом благотворительном мероприятии и подчеркнул важность обеспечения жильем учителей.

Тогда президента сопровождал всем известный Нургалы Асаналиев, который, напомним, имеет определенную и всем известную репутацию. Любой может забить в Гугле его имя и сам убедиться, сколько раз его задерживали за мошенничество. Там такие громкие дела, что только удивляешься всему происходящему. Тем не менее он стал одним из организаторов мероприятия и буквально не отходил от президента во время закладки капсулы.

Уже подошла середина марта, почти четыре месяца прошло, а строительство так и не началось. Все так и осталось в том виде, в каком и было в декабре, только успело покрыться ржавчиной место закладки капсулы. Ни строительства, ни фундамента, даже нет строительного материала для постройки дома.

Зато Нургалы Асаналиев не страдает, и, судя по всему, его стиль работы не меняется. Мы уже начинаем думать, что он своим бездействием наносит вред имиджу президента страны", - сказали жители села.