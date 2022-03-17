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Минздрав и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве на 2022-2023 годы

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- Анастасия Карелина
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Глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев во время рабочей поездки в Турецкую Республику встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и Европейским региональным бюро ВОЗ на 2022-2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Данное соглашение представляет собой практическую основу для сотрудничества, согласованную в процессе последовательных консультаций между национальными органами здравоохранения Кыргызской Республики и Европейским региональным бюро ВОЗ с общей целью достижения задач Тринадцатой общей программы работы ВОЗ на 2019-2023 годы, Европейской программы работы на 2021-2025 годы "Совместные действия для улучшения здоровья" и национальной политикой здравоохранения Кыргызской Республики".

Приоритетными направлениями сотрудничества являются обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), защита от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и укрепление здоровья и повышение благополучия.


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URL: https://www.vb.kg/415619
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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