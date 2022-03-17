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Формировать список больных на бюджетный гемодиализ теперь будет ФОМС

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- Анастасия Карелина
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Функция по формированию списка больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии (ХПН) на бюджетный гемодиализ с марта 2022 года с целью улучшения доступности к диализным услугам больных передана Министерством здравоохранения Фонду ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Члены комиссии, состоящей из сотрудников Минздрава, ФОМС, нефрологов Национального госпиталя, Национального центра кардиологии и терапии, Национального центра охраны матери и ребенка "Искусственная почка", а также представителей общественной организации (в качестве наблюдателей) будут обсуждать все вопросы и принимать коллегиальное решение по каждому остронуждающемуся в гемодиализе пациенту, о переводе на бюджетный гемодиализ больных с ХПН 5 стадии.

Перевод будет осуществляться согласно очередности на принципах прозрачности и справедливости.

Кроме того, члены комиссии могут приглашать на заседание комиссии и заслушивать мнения пациентов, их родственников, представителей общественных организаций.

В случаях отсутствия показаний к проведению гемодиализа, имеющихся противопоказаниях, отсутствии необходимых документов для комиссионного рассмотрения, комиссия вправе отказать в переводе пациентов на бюджетный гемодиализ.

При систематическом нарушении пациентами назначений и рекомендаций врача, несоблюдении кратности гемодиализа и отсутствии на сеансах в течении месяца без уважительной причины, комиссия в праве исключать больных из бюджетного гемодиализа.

Вне очереди рассматриваются заявления от следующих категорий лиц:

  1. имеющих инвалидность с детства;
  2. тех, у кого отмечено отторжение трансплантата после пересадки почки (при наличии подтверждающих документов);
  3. выехавших на трансплантацию почек, но по различным причинам не проводивших трансплантацию;
  4. работников здравоохранения Кыргызстана со стажем выше 20 лет;
  5. в исключительных случаях у выпускников детских домов и интернатов, лиц, без определенного места жительства.

Для включения в список остронуждающихся больных на получение услуг бюджетного гемодиализа необходимо предоставить следующие документы:

  1. Копию паспорта, удостоверяющего личность и гражданство КР;
  2. Выписку из истории болезни с рекомендацией специалистов (в том числе из регионов), с подтверждением показаний к заместительной почечной терапии (ЗПТ) врачами-нефрологами медицинских организаций вторичного и третичного уровня;
  3. Справку с частного диализного центра, подтверждающую получение пациентом платного гемодиализа в частном медицинском центре, с указанием даты начала получения сеансов гемодиализа и общего количества сеансов за прошедший период. Ответственность за достоверность предоставленной справки возлагается на руководителя частного диализного центра.

Пациенты вносятся в список остронуждающихся больных и ставятся на очередность с момента подачи в Фонд ОМС заявления со всеми необходимыми документами.

В случае возникновения очереди на бюджетный гемодиализ пациентам выдается код. Коды пациентов, подающих заявления и полный пакет необходимых документов, будут выставлены на сайте ФОМС.

Список организаций, предоставляющих услуги бюджетного гемодиализа, с указанием адреса и телефона, размещаются на сайте ФОМС.

Пациент имеет право на свободный выбор организации, представляющей услуги бюджетного гемодиализа, независимо от формы собственности и ее территориального расположения.

Для справки:

За каждый проведенный сеанс гемодиализа Фонд ОМС оплачивает организациям 4700 сомов, независимо от форм собственности.

Всего в республике 35 организаций здравоохранения (3 в государственных организациях Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областей и 32 в частных диализных центрах) оказывают программный бюджетный гемодиализ больным с хронической почечной недостаточностью 5 стадии.


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URL: https://www.vb.kg/415626
Теги:
Минздрав, ФОМС
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