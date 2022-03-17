Формировать список больных на бюджетный гемодиализ теперь будет ФОМС

Функция по формированию списка больных с хронической почечной недостаточностью 5 стадии (ХПН) на бюджетный гемодиализ с марта 2022 года с целью улучшения доступности к диализным услугам больных передана Министерством здравоохранения Фонду ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.
Члены комиссии, состоящей из сотрудников Минздрава, ФОМС, нефрологов Национального госпиталя, Национального центра кардиологии и терапии, Национального центра охраны матери и ребенка "Искусственная почка", а также представителей общественной организации (в качестве наблюдателей) будут обсуждать все вопросы и принимать коллегиальное решение по каждому остронуждающемуся в гемодиализе пациенту, о переводе на бюджетный гемодиализ больных с ХПН 5 стадии.
Перевод будет осуществляться согласно очередности на принципах прозрачности и справедливости.
Кроме того, члены комиссии могут приглашать на заседание комиссии и заслушивать мнения пациентов, их родственников, представителей общественных организаций.
В случаях отсутствия показаний к проведению гемодиализа, имеющихся противопоказаниях, отсутствии необходимых документов для комиссионного рассмотрения, комиссия вправе отказать в переводе пациентов на бюджетный гемодиализ.
При систематическом нарушении пациентами назначений и рекомендаций врача, несоблюдении кратности гемодиализа и отсутствии на сеансах в течении месяца без уважительной причины, комиссия в праве исключать больных из бюджетного гемодиализа.
Вне очереди рассматриваются заявления от следующих категорий лиц:
Для включения в список остронуждающихся больных на получение услуг бюджетного гемодиализа необходимо предоставить следующие документы:
Пациенты вносятся в список остронуждающихся больных и ставятся на очередность с момента подачи в Фонд ОМС заявления со всеми необходимыми документами.
В случае возникновения очереди на бюджетный гемодиализ пациентам выдается код. Коды пациентов, подающих заявления и полный пакет необходимых документов, будут выставлены на сайте ФОМС.
Список организаций, предоставляющих услуги бюджетного гемодиализа, с указанием адреса и телефона, размещаются на сайте ФОМС.
Пациент имеет право на свободный выбор организации, представляющей услуги бюджетного гемодиализа, независимо от формы собственности и ее территориального расположения.
Для справки:
За каждый проведенный сеанс гемодиализа Фонд ОМС оплачивает организациям 4700 сомов, независимо от форм собственности.
Всего в республике 35 организаций здравоохранения (3 в государственных организациях Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областей и 32 в частных диализных центрах) оказывают программный бюджетный гемодиализ больным с хронической почечной недостаточностью 5 стадии.