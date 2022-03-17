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Зарплата рабочих на Орто-Токое ниже прожиточного уровня

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- Светлана Лаптева
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Электрик Орто-Токойского водохранилища с 20-летним стажем - Нурлан Чекиров рассказал vb.kg, что зарплата рабочего у них составляет всего 4.5 тысячи сомов. По его словам, живут они в селе, специально построенном для сотрудников в советские времена рядом с промпредприятием. Земельных наделов на стратегическом объекте выделять не положено, и чтобы выжить ортотокойцы открыли хозяйство по выращиванию рыбы.

Во время посещения Орто-Токойского водохранилища к журналистам vb.kg несколько раз подходили как сами сотрудники управления водохранилища, так и их жены, которые старались поделиться своими бедами, и просили обратить внимание правительства на их бедственное положение.

Как выяснилось, на Орто-Токое 64 штатных сотрудника: рабочие, электрики, диспечеры, инженеры.

Нурлан Чекиров рассказал, что у них всегда много работы. Так, на днях установили новые прожекторы для освещения, ведутся электромонтажные работы на шахтах и водяных затворах.

Напомним, что зарплата у них не доходит даже до прожиточного минимума, установленного правительством страны - 6 тысяч 268.31 сома($59). И как следствие дефицит кадров.

- Кто захочет жить в отрыве от жизни: зима холодная, летом тоже не бывает тепло, детей надо возить в школу в Балыкчы, – спрашивают сотрудники водохранилища.

Чтобы выжить сотрудники Орто-Токоя инициировали разведение рыбы. Как пояснила начальник управления водохранилища Тинатин Озубекова, уже создано ОсОО "Орто Токой Ынтымагы", которое занимается разведением рыбы и отвечает за ее отлов на водохранилище. В этом году этой организацией планируется закупить и выпустить 1 млн мальков сиги.


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URL: https://www.vb.kg/415627
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан
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