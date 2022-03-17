Алымкадыр Бейшеналиев: Я никого не боюсь, так как являюсь "инкубским"

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в интервью одному из отечественных СМИ заявил, что никого не боится, так как, по его словам, является "инкубским". Соответствующим видео в соцсетях делятся кыргызстанцы.

Напомним, в 90-е годы "инкубом" называли в простонародье Республиканское училище олимпийского резерва имени Сыдыкова в Бишкеке.

"Я никого не боюсь, так как являюсь "инкубским". В драках один на один я никогда ни от кого не получал, наоборот, сам всех бил. Поэтому кого мне бояться. Никого я не боюсь", - повторил еще раз министр здравоохранения КР.

Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к словам главы Минздрава, в частности, многих, мягко говоря, обескуражили его слова.