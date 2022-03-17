Сотрудница женской колонии стала чемпионкой по рукопашному бою и вошла в сборную команду Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В Бишкеке завершился республиканский турнир по рукопашному бою, организованный Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также дирекцией по неолимпийским видам спорта.

Лучшие файтеры получили почетное право быть отобранными для участия в дальнейших состязаниях на Кубок мира, а также чемпионатах Европы и Азии.

Отрадно отметить, что диплом 1 степени и медаль победителя завоевала контролер отдела режима и надзора из учреждения № 2 в селе Степном. А именно – сержант внутренней службы Алиман Талапбек кызы. Благодаря этому она стала членом сборной дружины Кыргызстана.

Алиман постоянно и успешно участвует в соревнованиях республиканского и международного уровня, занимая призовые места.