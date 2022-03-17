Почему смайлики в переписке опасны для карьеры, объяснили ученые

В современном обществе люди часто используют эмодзи (смайлы), GIF-файлы и другие графические сообщения в переписках, в том числе и в деловых онлайн-переговорах и рабочих текстовых сообщениях. Однако израильские ученые считают, что стоит контролировать использование смайликов, если желаете сохранить авторитет на работе. TengriMIX расскажет, почему использование смайликов может плохо сказаться на карьере.

Ученые из Школы менеджмента Коллера при Тель-Авивском университете пришли к выводу, что сотрудники, использующие изображения и смайлики вместо слов в своих текстовых сообщениях и электронных письмах, кажутся окружающим менее влиятельными, чем те, кто использует просто слова. Результаты исследования опубликованы в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Неважно, является ли сотрудник, отправляющий смайлик, генеральным директором, офис-менеджером, работником начального уровня или стажером в первый день. Исследование показало, что, если они используют изображения в своих электронных письмах, профилях Zoom или в любых других средствах массовой информации, которые видят их коллеги, их считают более слабыми и менее авторитетными.

Исследовательская группа пришла к таким выводам, проанализировав ответы участников из США после просмотра вербальных и графических сообщений в различных контекстах. Команда провела серию экспериментов, в которых несколько ежедневных сценариев были представлены сотням участников. По результатам во всех сценариях группа приписывала большую силу и влияние людям, предпочитавшим смайликам обычные слова.

В одном из экспериментов участников попросили представить себе, что они посетили продуктовый магазин и увидели другого покупателя в футболке от бейсбольной команды Boston Red Sox. Половине участников показали футболку со словесным логотипом, а другая половина увидела графический логотип. Результаты показали, что участники, увидевшие футболку с надписью, оценили ее владельца как более могущественного, чем те, кто видел графический логотип. Дополнительные эксперименты дали аналогичные результаты.