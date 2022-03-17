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Министр обороны КР в Саудовской Аравии посетил оборонную выставку

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бакытбек Бекболотов посетил Всемирную оборонную выставку в городе Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на выставке была показана продукция военно-промышленного комплекса Королевства и других государств-участников экспозиции.

"Визит министра осуществлен по приглашению заместителя председателя Совета министров, министра обороны Королевства Саудовская Аравия, наследного принца Мухаммада бин Салман Аль Сауда.

Наряду с этим состоялся визит вежливости к заместителю министра обороны Королевства Саудовская Аравия принцу Кхалиду бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауду".


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URL: https://www.vb.kg/415634
Теги:
Министерство обороны, Саудовская Аравия, Кыргызстан
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