Министр обороны КР в Саудовской Аравии посетил оборонную выставку

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бакытбек Бекболотов посетил Всемирную оборонную выставку в городе Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на выставке была показана продукция военно-промышленного комплекса Королевства и других государств-участников экспозиции.

"Визит министра осуществлен по приглашению заместителя председателя Совета министров, министра обороны Королевства Саудовская Аравия, наследного принца Мухаммада бин Салман Аль Сауда.

Наряду с этим состоялся визит вежливости к заместителю министра обороны Королевства Саудовская Аравия принцу Кхалиду бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауду".