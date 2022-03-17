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В селе Кызыл-Суу начал работу филиал "Кадастра"

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- Асия Канаева
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В селе Кызыл-Сулл Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области в новом здании начал работу филиал Государственного учреждения "Кадастр".

Здание построено совместными усилиями ГУ "Кадастр" и Фонда развития Иссык-Кульской области. В филиал была закуплена необходимая для работы техника: компьютеры, принтеры, расходные материалы.

Филиал уже начал работу и активно принимает граждан по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и участки.

Для комфортной работы сотрудников и клиентов в здании есть все условия. В офисе установлены три терминала для оплаты различных услуг, имеется банкомат. На 2022 год запланировано продолжение ремонта в данном филиале на сумму около двух миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415637
Теги:
земельный участок, Иссык-Кульская область, недвижимость, регистрация
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