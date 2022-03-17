Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

Нефтетрейдеры объясняют, почему в Кыргызстане нет больших запасов ГСМ

163  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ассоциации нефтетрейдеров КР сообщили, что запасы горючего в республике ограничены, но стабильно пополняются.

"Запасов дизельного топлива хвати на месяц, а бензина - всего на две недели. Это не означает, что бензин через две недели закончится. Поставки из России в Кыргызстан идут регулярно, но маленькими партиями. Такая ситуация складывается с января. Пока мы не можем увеличить запасы", - сообщил vb.kg руководитель Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

"Сначала была причина, что не было больших вагонов-цистерн. Их отправляли в Европу, где бензин дороже, чем в Центральной Азии на 100 долларов за тонну. Поэтому нам меньше отпускали. Кто больше предлагал цену, тем больше и продавали", - добавляет Эшатов.

По его словам, нефтетрейдеры обратились в правительство с просьбой решить вопрос возобновления поставок бензина крупными партиями в Кыргызстан на межгосударственном уровне.

"В России на заводах цена постоянно растет и зависит от доллара. И то, что мы не можем сформировать большие запасы, – отражается на ценах внутри Кыргызстана. Если бы в стране был месячный или двухмесячный запас дизтоплива и бензина, то у нефтетрейдеров была бы возможность плавного изменения цены. Но пока цены сложно удержать", - отмечает глава Ассоциации нефтетрейдеров КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415638
Теги:
Кыргызстан, бензин, цены на бензин, нефтепродукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  