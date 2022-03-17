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Врачи припали к груди. В КР более 200 женщин прошли бесплатную маммографию

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- Нина Ничипорова
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Более 200 женщин прошли бесплатную маммографию в больнице кыргызско–турецкой дружбы. По мнению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, акция была организована в целях профилактики онкологических заболеваний и улучшения качества оказания медицинской помощи женщинам Кыргызстана. В течение недели турецкие и кыргызские врачи совместно проводили скрининг и консультации. "Это не последняя акция, аналогичные мероприятия будут в течение всего года", - заверил министр.

Как рассказал заместитель главного врача больницы кыргызско–турецкой дружбы Осмон Масалиев, на пресс–конференции посол Турции в КР Ахмет Садык Доган сказал, что у нас с 7 по 11 марта пройдет такая акция. "И с того дня к нам стали приходить, звонить огромное количество женщин. Мы планировали принимать в день 25 человек, но обследуем, консультируем более 30. Желающих очень много", - сказал Осмон Масалиев.

"Во всем мире сейчас заболеваемость раком молочной железы занимает первое место. Но в Кыргызстане он вырвался на первое место не только по заболеваемости, но и по смертности. Смертность от рака молочной железы в общемировой статистике стоит на четвертом месте, а у нас на первом. Это лишний раз подчеркивает, что имеются серьезные недостатки в диагностике и лечении этого заболевания", - сказал известный в стране онколог профессор Закир Камарли.

По его словам, на втором месте у нас рак шейки матки. Раньше он, наоборот, снижался. В мировой же статистике он не входит даже в первую десятку. И это должно знать правительство, чтобы что–то предпринимать для снижения заболеваемости и смертности на государственном уровне. Пока же практически ничего не делается для этого. Есть, например, очень простой скрининг для выявления этого недуга - пап–тест, но и он не проводится в нашей стране.

Такие профилактические бесплатные акции крайне необходимо проводить. У нескольких из всех обследованных женщин обнаружен рак груди еще первой стадии, о чем они и не подозревали. Значит, у врачей есть возможность помочь им.

Как правило, в начале заболевания опухоль никак не дает о себе знать. Поэтому большую ценность имеют такие инструментальные обследования, как маммография, УЗИ молочных желез или МРТ. Женщинам средних лет следует обследоваться регулярно.


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URL: https://www.vb.kg/415641
Теги:
Турция, Кыргызстан, больница, врачи
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