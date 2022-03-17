Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

На стене университета в пригороде Неаполя появился мурал с Достоевским

116  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Итальянский художник Йорит Агоч на стене Технико-индустриального института в пригороде Неаполя изобразил Федора Достоевского. Таким образом творец отреагировал на решение Миланского университета Бикокка закрыть курс лекций о русском писателе из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает Readovka.

Литературный курс по изучению творчества и биографии Достоевского в университете Милана должен был вести итальянский писатель Паоло Нори, но руководство вуза решило не проводить лекции из-за событий на Украине. Сам писатель высказался об этой ситуации так: "В сегодняшней Италии неправильно быть не только живым русским, но и мертвым русским, приговоренным к казни в 1849 году".

В знак борьбы с нарастающей в Италии русофобией художник Йорит Агоч решил нарисовать портрет великого русского писателя.

"Культура – это универсальная ценность, для которой Достоевский – достояние человечества", - заявил Йорит.

Новость об отмене лекций вызвала большой резонанс. Отреагировал на это даже бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, назвав позицию вуза "безумием". По некоторым данным, курс решено было возобновить.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415642
Теги:
Италия, литература, Россия, Украина, граффити, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  