На стене университета в пригороде Неаполя появился мурал с Достоевским

Итальянский художник Йорит Агоч на стене Технико-индустриального института в пригороде Неаполя изобразил Федора Достоевского. Таким образом творец отреагировал на решение Миланского университета Бикокка закрыть курс лекций о русском писателе из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает Readovka.

Литературный курс по изучению творчества и биографии Достоевского в университете Милана должен был вести итальянский писатель Паоло Нори, но руководство вуза решило не проводить лекции из-за событий на Украине. Сам писатель высказался об этой ситуации так: "В сегодняшней Италии неправильно быть не только живым русским, но и мертвым русским, приговоренным к казни в 1849 году".

В знак борьбы с нарастающей в Италии русофобией художник Йорит Агоч решил нарисовать портрет великого русского писателя.

"Культура – это универсальная ценность, для которой Достоевский – достояние человечества", - заявил Йорит.

Новость об отмене лекций вызвала большой резонанс. Отреагировал на это даже бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, назвав позицию вуза "безумием". По некоторым данным, курс решено было возобновить.