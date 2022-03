Назван продукт помогающий улучшить память

Ухудшение памяти - это естественный побочный эффект старения головного мозга. Однако внесение ряда изменений в рацион питания замедляет этот процесс. Об этом говорится в статье издания Eat This, Not That.

По словам специалистов, продуктом номер один для профилактики ухудшения памяти является жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сельдь. Все благодаря большому количеству содержащихся в ней жирных кислот омега-3, которые считаются одним из лучших питательных веществ, позволяющих сохранять здоровье мозга.

"Эти жирные кислоты полезны не только для вашего мозга. Они также помогают снижать риск развития сердечных заболеваний, способствуют регуляции уровня триглицеридов и служат профилактикой артрита", - говорится в публикации.

Пополнять запас омега-3 можно и с помощью пищевых добавок. Однако, по данным Национального института здоровья, употребляя в пищу жирную рыбу, человек получает заметно больше пользы, чем просто от приема пищевых добавок.