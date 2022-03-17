Погода
$ 102.24 - 104.87
€ 115.00 - 118.00

Врач рассказала, как бороться с бессонницей

107  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стрессовые ситуации нередко приводят к нарушению сна. Как с этим бороться, рассказала врач-психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова, передает радио Sputnik. https://radiosputnik.ria.ru/20220317/son-1778444774.html

По словам специалиста, тревога на фоне неопределенности, вызванной обострением геополитической ситуации, может вызвать бессонницу. Эксперт посоветовала соблюдать гигиену сна, чтобы бороться с этим нарушением.

"В этой ситуации самое главное – соблюдать гигиену сна. Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – все это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина", – отметила Ольга Котова в интервью изданию.

Однако, как советует эксперт, если рекомендации не помогли в течение месяца, значит, нужно обратиться к специалисту.

"Если проблемы со сном продлятся больше месяца, это уже будет острая фаза нарушения сна, тогда нужно будет обратиться к врачу, чтобы вам выписали специальные препараты. Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее", – объяснила Котова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415645
Теги:
психическое здоровье, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  