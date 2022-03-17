Врач рассказала, как бороться с бессонницей

Стрессовые ситуации нередко приводят к нарушению сна. Как с этим бороться, рассказала врач-психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова, передает радио Sputnik. https://radiosputnik.ria.ru/20220317/son-1778444774.html

По словам специалиста, тревога на фоне неопределенности, вызванной обострением геополитической ситуации, может вызвать бессонницу. Эксперт посоветовала соблюдать гигиену сна, чтобы бороться с этим нарушением.

"В этой ситуации самое главное – соблюдать гигиену сна. Самый главный принцип – примерно в одно и то же время ложиться и вставать. Даже если вы долго не могли заснуть, нужно вставать, как обычно, можно по будильнику. Очень важно не спать днем, не добирать ночной сон. Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора – все это делать в постели нежелательно. Еще важный момент: за два-три часа до сна выключать телефоны и не употреблять никакого кофеина", – отметила Ольга Котова в интервью изданию.

Однако, как советует эксперт, если рекомендации не помогли в течение месяца, значит, нужно обратиться к специалисту.

"Если проблемы со сном продлятся больше месяца, это уже будет острая фаза нарушения сна, тогда нужно будет обратиться к врачу, чтобы вам выписали специальные препараты. Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее", – объяснила Котова.