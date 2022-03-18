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Друзья зовут на старты

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- Вячеслав Аникин
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Министерство спорта Российской Федерации выступило с инициативой о проведении турниров по различным видам спорта с участием стран СНГ и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

По поступающим из столицы РФ сообщениям, планируется проведение состязаний по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, различным единоборствам, водным дисциплинам, гимнастике, легкой и тяжелой атлетике и т.д. Точное число дисциплин, формулы проведения турниров пока прорабатываются. К тому же многие страны дали только предварительное согласие. Однако изъявили готовность принять участие в соревнованиях Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и некоторые страны БРИКС. Организаторы состязаний - руководители Министерства спорта России решают вопросы и со стимулированием победителей и призеров спортивных лиг.

А в конце марта в Ханты–Мансийске будут проведены зимние паралимпийские состязания под названием "Мы вместе". В них примут участие спортсмены– инвалиды из России и Беларуси, которых не допустили к Паралимпиаде в Китае. На эти состязания приглашены и представители других стран, но пока сообщений о том, кто составит конкуренцию россиянам и белорусам в Ханты–Мансийске, нет. Примечательно, что призовой фонд, который был утвержден российскими спортивными чиновниками перед Паралимпиадой в Пекине, сохранен для этих состязаний.

К сожалению, кыргызстанцев на этом празднике спорта не будет. У нас нет паралимпийцев по зимним дисциплинам.


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URL: https://www.vb.kg/415652
Теги:
Россия, спорт, Кыргызстан
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