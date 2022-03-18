Мемный кот Степан из Харькова стал беженцем и эмигрировал во Францию

Мемный кот Степан из Харькова эмигрировал во Францию. Его хозяйка Анна покинула Украину из-за военной спецоперации, которую сейчас проводит Россия на территории Украины.

Некоторое время инстаграм героя интернета не обновлялся, и подписчики волновались за судьбу Степана и его хозяйки, но сегодня Анна вышла на связь.

Анна рассказала, как она и кот жили последние дни в Харькове под бомбежками и как уехали с Украины. Девушка также показала несколько фото из Харькова, которые были сделаны в подвале дома, где они ночевали.

"Мы сели в поезд Харьков - Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди. Мы прошли границу спустя девять часов. Когда мы попали в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции",- написала Анна.

Кот Степан полюбился интернет-пользователям благодаря забавным снимкам, на которых он запечатлен в вальяжных позах за бокальчиком вина. Мировую славу он получил в прошлом году, когда Бритни Спирс опубликовала его фото в своем инстаграме, сравнив свое настроение с этим расслабленным котом, получающим удовольствие от жизни.

После этого Степан обзавелся не только новыми подписчиками, но и солидными рекламными контрактами. Например, рекламу в блоге Анны разместил итальянский бренд Valentino.

Источник: spletnik