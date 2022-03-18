В КР на 18 марта зарегистрировано всего 11 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 марта зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 6,

в Чуйской области – 4,

в Ошской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 787 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 31 человек.

За весь период выздоровели – 196 016 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2977 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 112 человек. На амбулаторном лечении – 97 человек.