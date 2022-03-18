Мукомолов предупредили не допускать роста цен на муку

Председатель Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков посетил отдельные мукомольные предприятия Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ранее между мукомольными заводами, Минэкономики, Антимонопольной службой и Минсельхозом подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого мукомолы получили налоговые льготы, но взамен обязались обеспечить рынок мукой.

"В ходе посещения ОАО "Бишкекский мелькомбинат" ("Акун") и ОсОО RoLA установлено, что мукомольные предприятия функционируют бесперебойно. Есть запасы муки и макаронных изделий. У ОАО "Бишкекский мелькомбинат" были перебои с поставкой муки в пакетах. Причиной стала поломка линии фасовки и упаковки муки в бумажные пакеты. На сегодня проблема устранена, производство налажено. Оптово-отпускные цены мукомольных предприятий сохраняются на уровне до 33 сомов за килограмм муки первого сорта. Заводы предупредили о необходимости строго соблюдать принятые обязательства и не допускать необоснованного роста оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении.