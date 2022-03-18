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Спортсменку Назбийке Абаеву торжественно встретили в Оше

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 17 марта, в Оше в торжественной обстановке встретили обладательницу бронзовой медали Чемпионата Азии по боксу Назбийке Абаеву.

В международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча обладательницы бронзовой медали по боксу в весовой категории 52 килограмма Чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров Назбийке Абаевой и ее тренера Захара Кочконбаева. С 27 февраля по 15 марта 2022 года в Аммане (Иордания) состоялся очередной чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров.

В торжественной церемонии встречи приняли участие представители Городского комитета по физической культуре и спорту, тренера, спортсмены и родственники спортсменки.

В рамках церемонии сотрудники Городского комитета по физической культуре и спорту поздравили Назбийке Абаеву с бронзовой медалью, пожелали дальнейших успехов в спортивной деятельности.

В ходе церемонии встречи на тренера и спортсменку были надет национальный костюм – чепкен и ак калпак.


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URL: https://www.vb.kg/415670
Теги:
бокс, Ош, спорт, чемпионат, Кыргызстан
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