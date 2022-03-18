Должника из Казахстана задержали на границе

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР в ходе проведения мероприятий по пресечению нелегальной миграции получена информация о регулярных фактах незаконного пересечения государственной границы иностранным гражданином. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате специальных мероприятий в Бишкеке задержан гражданин Республики Казахстан - 53-летний З. Ф.

При опросе задержанный пояснил, что в 2019 году в связи с возникшими крупными финансовыми задолженностями перед казахскими компаниями, чтобы избежать выплаты, он незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики.

По имеющимся учетам, информация о въезде гражданина З.Ф. на территорию Кыргызстана отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пр. ст. 378 ч.1 ("Незаконное пересечение государственной границы КР") УК КР.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.