Погода
$ 93.00 - 96.00
€ 115.00 - 118.00

Должника из Казахстана задержали на границе

226  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР в ходе проведения мероприятий по пресечению нелегальной миграции получена информация о регулярных фактах незаконного пересечения государственной границы иностранным гражданином. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате специальных мероприятий в Бишкеке задержан гражданин Республики Казахстан - 53-летний З. Ф.

При опросе задержанный пояснил, что в 2019 году в связи с возникшими крупными финансовыми задолженностями перед казахскими компаниями, чтобы избежать выплаты, он незаконно пересек государственную границу Кыргызской Республики.

По имеющимся учетам, информация о въезде гражданина З.Ф. на территорию Кыргызстана отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пр. ст. 378 ч.1 ("Незаконное пересечение государственной границы КР") УК КР.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415672
Теги:
граница, задержание, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  